C’est un constat qui se répète chaque jour à Grand-Leez, Rue Delvaux. Il y a trop peu de place de parking et quand elles sont occupées, elles le sont bien souvent par des riverains. Et non par des clients qui pourraient aller, par exemple, acheter leur pain à la boulangerie.

C’est d’ailleurs notre boulanger qui a lancé une pétition il y a une quinzaine de jours, via son compte Facebook, pour que la situation s’améliore.