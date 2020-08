Bertrand Loutte avait déjà évoqué l’idée d’amener une plage de sable à Namur. Il l’a fait, mais pas où on l’attendait. La Charlie’s Family revient en bord de Meuse quelques mois après avoir cédé le flambeau des capitaineries de Jambes et d’Amée.

10 ans après

Dix ans après la première édition du Happy Summer, six ans après avoir lancé les premiers paddles sur la Meuse, cinq ans après avoir accueilli ses premiers plaisanciers, après avoir installé une magnifique terrasse flottante, après avoir installé un terrain de foot flottant, un terrain de volley flottant, après avoir fait venir un Blog Jump (coussin catapulte) à Namur… La Happy Family revient un peu plus loin avec The Flow, un concept décontracté qui mêle le paddle pour tous et la détente en bord de fleuve.

"L’idée, outre la pratique du stand up paddle et le développement du club à proximité des scouts marins, c’est d’organiser des événements, des concerts, des choses insolites comme on l’a fait à la Capitainerie notamment. Mais on redémarre doucement en raison du Covid-19 avec le club de paddle et la possibilité de boire un verre prudemment. La programmation sera plus riche l’année prochaine."

Ainsi, pas question de dépasser la capacité de places assises pour l’instant, de se lever pour discuter avec les autres tables pour l’instant, d’oublier les mesures sanitaires sous prétexte de cool attitude. Les activités organisées par Bertrand Loutte, Élodie Janssens et leurs associés sont toujours aussi sécurisées, que ce soit sur le sol ou dans l’eau.

Attention : ce n’est pas parce qu’ils ont aménagé une plage de sable derrière la caserne du génie que la nage est autorisée à cet endroit. Mais la pratique du paddle, sur réservation et à prix démocratique, oui. "Nous nous recentrons sur nos aspirations premières et ce qui nous passionne : animer les bords de Meuse et surprendre les Namurois", annonce l’équipe.

"Dans un espace de qualité, proche de la nature et du fleuve, nous souhaitons créer un environnement ressourçant en dehors de la ville. Ralentir le rythme du quotidien dans un écrin de verdure calme et inspirant", affirment ces inconditionnels de positive attitude.

Ambiance surfeurs

L’endroit est difficilement accessible en voiture, mais c’est sans doute aussi ce qui fait son charme. Encore davantage qu’à la Capitainerie, on se sent au calme et au contact de la Meuse. Ambiance surfeurs et vue sur l’île Vas-t’y-frotte obligent : The flow risque d’attirer du monde. La terrasse flottante n’était pas encore installée pour l’ouverture de jeudi, mais ne saurait tarder.