La crise du coronavirus frappe de plein fouet les secteurs de l’horticulture et de l’agriculture, privés de nombreux travailleurs saisonniers . Pour faire face à cette pénurie de main d’œuvre et sauver dès à présent les récoltes en cours, la province de Namur dédie aux agriculteurs implantés sur son territoire un espace virtuel de participation citoyenne. Cet outil informatique permet de mettre en relation les producteurs agricoles locaux dans le besoin de main d’œuvre et les citoyens idéalement désireux de leur venir en aide.

La plateforme a été lancée en concertation avec le Forem, la Fédération unie de groupement d'éleveurs et d'agriculteurs, la Fédération wallonne de l'agriculture, le Service de remplacement agricole et le Collège des producteurs. On sait par exemple que les cultivateurs de fraises sont dans l'embarras par manque de main d'oeuvre. Ce nouvel outil pourrait répondre à leurs besoins, ainsi qu'à d'autres. A terme, elle sera élargie à d'autres domaines qui ont besoin de soutien et de solidarité.

"En ces temps difficiles, il est important que les autorités politiques se montrent proactives afin d'apporter leur soutien et des moyens aux secteurs essentiels, notamment ceux qui nous fournissent en denrées alimentaires", souligne Amaury Alexandre, député provincial en charge de la participation citoyenne et de l'agriculture. "Les secteurs agricole et horticole se retrouvent considérablement impactés et manquent de saisonniers. Il était donc impératif d'agir rapidement pour apporter des solutions efficaces."

"A long terme, la plateforme continuera d'évoluer dans un objectif d'anticipation des besoins des citoyens. Ce projet possédera donc de multiples applications suivant la demande et pourra fonctionner en appui des conseils consultatifs qui seront développés dans la province de Namur", a-t-il ajouté. Dans cette dynamique, les remarques ou suggestions sont bienvenues dans la rubrique boite à idées.

Lien vers la plateforme: https://ensemble.province.namur.be/?fbclid=IwAR03VI25mlIYBnBC2jMec7HEpnrnblf_Iy_gLCbAqfYX4r40cg8qo9H70SE