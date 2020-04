Basé à Sart-Saint-Laurent et lancé début mars, Kwakoo Event est un réseau wallon des professionnels de l’événementiel qui offre aux organisateurs un seul et unique lieu pour la gestion complète de leurs événements. La plateforme assure une visibilité à l’ensemble de ses partenaires grâce à son moteur de recherche aléatoire qui permet de sortir des résultats totalement différents pour chaque recherche identique. "Être référencé chez nous, ce n’est pas uniquement une visibilité, c’est une collaboration, un suivi et un accompagnement. Nous travaillons vos textes de présentation et créons des visuels sur base de vos photos pour vous mettre en avant sur notre plateforme digitale, nos différents réseaux sociaux et nos newsletters." La plateforme regroupe 14 catégories principales (Animation – Chefs à domicile – Fleuristes – Foodtruck – Graphistes – Hôtesses – Location de salles – Location de véhicules – Matériel et décoration – Musique et ambiance – Photos et vidéos – Son et lumière – Teambuilding – Traiteurs). L’organisateur trouve facilement tous les prestataires nécessaires à la bonne organisation de son événement grâce à un outil simple et facile à utiliser.

Kwakoo Event souhaite soutenir et aider tous les prestataires, qui traversent actuellement une période compliquée, en mettant à disposition sa plateforme digitale gratuitement et sans engagement jusqu’au 30/09/2020 inclus. "Malgré la situation de crise actuelle, notre plateforme reçoit une centaine de visites par jour et les prestataires déjà référencés sur la plateforme reçoivent des demandes de renseignements pour des événements futurs. Avec cette initiative, Kwakoo Event souhaite donner une chance à tous de préparer la reprise et de continuer d’y croire et de répondre à la demande."