Depuis quelques années, l’œnologie est devenue un pilier des cours du Cefor. Trois laboratoires sont occupés presque chaque jour de la semaine. Il faut dire que l’offre est multiple : initiation au vin, vins de France, vins européens hors France, vins du monde, climats, perfectionnement, accords mets vins…

"Pour chaque cours, il y a la théorie, on déguste 6 vins d’une région et j’associe un fromage de la région avec du pain. Cela apporte un plus lié au terroir. Mais il faut aussi tenir compte du fait que certains viennent directement du travail sans avoir eu l’occasion de manger", explique Philippe Berger, coordinateur de la section œnologie/sommellerie.

Il n’est pas le seul professeur de la section et évoque volontiers son binôme Olivier Rotiers, mais on peut dire que le palmarès de Philippe Berger lors de grands concours confère un attrait et un prestige supplémentaire à l’école et aux cours d’œnologie qu’elle propose.

Certains viennent de loin pour essayer de coincer les connaissances d’un champion. D’autres viennent de très près et ont bien mis à profit la formation proposée. "À l’époque, Catherine Mathieu ( ancienne patronne et sommelière du restaurant étoilé aujourd’hui fermé Cuisinémoi, NdlR ) qui a ouvert le bar à vins Pépite près du casino a suivi tous mes modules", glisse-t-il comme exemple.

Pas étonnant qu’il ait été honoré du titre de Namurois de l’année, il y a quelques jours. En marge du Cefor, Philippe Berger donne notamment des cours d'onomogie au centre culturel de Ciney et à l'UTAN à Namur. Toutes les infos: https://www.oenovins.be/

Les bonnes adresses du maître ?

"J’ai pas mal de fournisseurs partout pour mes cours, car les cavistes ne font pas toutes les régions, mais à Namur, je citerais Le Comptoir des vins à Jambes et Toby Vins à Bouge et Dionysia à Wépion."

Côté restaurants, il apprécie la cave et les domaines qui se trouvent à la carte du Jardin d’en bas, de la Cuisine d’un Gourmand ou du 54 à Dave.

Quant aux bars à vins, il recommande Vino Vino, Pépite et Wine and more.

Un palmarès qui profite aussi à la renommée de l’école

2019 Champion de France de dégustation à l’aveugle à Portets (Bordeaux).

2019 Vainqueur du "Masters Château Piron" à Saint-Morillon (Bordeaux).

2018 Champion du monde de dégustation à l’aveugle à Saint Pierre de Serjac.

2018 Mérite culturel de la commune d’Anhée.

2014 Vainqueur du concours de dégustation "Revue du Vin de France" à Bruxelles.

2012 Lauréat du travail du secteur Horeca en qualité de sommelier.

2008 Vice-meilleur formateur de Belgique en vin de Champagne (CIVC).

1996 Meilleur sommelier de Belgique "Master of Port".

Bière : les élèves font 4 brassins par an

Alors que l’œnologie est devenue un pilier du Cefor, des formations sur la bière, le café et le thé sont proposées.

Certains Namurois se souviennent qu’on pouvait se former en informatique et en tourisme au Cefor, situé boulevard Cauchy. Mais l’établissement de formation en alternance a fermé ces sections il y a quelques années pour se recentrer sur "tout ce qui se boit et se mange", comme aime à le formuler son directeur.

"On a transformé les salles d’informatique en laboratoires pour les cours d’œnologie qui servent aussi pour les autres boissons", précise Benoit Le Gal.

Car il est possible pour chacun d’entreprendre un cours sur les cafés, sur l’art du thé, et surtout sur la zythologie avec notamment une autre pointure : Michael Vermeiren qui propose aussi de se former en accord mets/bières.

"Les élèves apprennent la théorie, mais réalisent aussi 4 brassins par an. On leur présente différentes sortes de malts et ils peuvent faire leurs propres expériences", détaille Philippe Berger.

"Ces bières sont leur production personnelle pour laquelle ils ont payé la matière première et ils l’emportent chez eux. On ne la vend pas. On ne pourrait d’ailleurs pas en raison de la réglementation très stricte en matière d’accises etc." , souligne le directeur de l’école qui aimerait cependant proposer cette bière lors de la journée portes ouvertes par exemple. "J’ai interrogé différentes autorités sur cette possibilité. Serait-ce autorisé et sous quelles conditions ? Je n’ai pas encore trouvé de réponse", avoue-t-il.

Les fromages fabriqués par les élèves de l’école seront, eux, bien proposés en dégustation au salon des vignerons namurois qui se déroule le week-end du 8 et 9 février à la Citadelle de Namur.

"On en avait présenté deux l’année dernière car la section était toute récente. Il y en aura davantage cette année - sans doute tomme, type reblochon, feta, fromage frais… - et ils seront accompagnés de pains spéciaux car nous avons à la fois une formation certifiante en boulangerie-pâtisserie et un module plus court de pains du monde accessible à tous", se réjouit Benoît Le Gal qui tient à montrer la vitalité de l’école.