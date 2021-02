Fosses : Une pollution qui en explique une autre ? Namur Lefèbvre Patrick © D.R.

Me David Poelaert dépose plainte contre la commune et l’ancien échevin Sarto dans un dossier qui remonte à plusieurs années. Bref rappel : en 2001, Janique Carmanne fait, par le biais d’une SPRL, l’acquisition d’un immeuble chaussée de Namur, à Sart-Saint-Laurent. En 2003, elle cède cet immeuble à une société qui veut y exploiter une pompe à essence. Dans le cadre de la procédure, on s’aperçoit que le terrain est pollué et la région de Wallonie exige de Madame Carmanne la dépollution complète du site. Madame Carmanne se pourvoit en justice (elle n’a jamais effectué la moindre activité sur le site) mais perd son procès après moult péripéties. Difficile, pour un particulier, de lutter contre une administration.