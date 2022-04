En juin 2021, le cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier indiquait que des prospections étaient réalisées, à neuf endroits différents, afin d’étudier la possibilité d’ouvrir davantage de lieux de baignade, en Wallonie. L’un d’eux concernait une section en face de l’île Vas t’y Frotte, à Jambes. Plus précisément sur la rive droite de la Meuse, à hauteur de l’ancienne caserne du Génie. La ministre a récemment été interrogée à ce sujet par le député Stéphane Hazée (Ecolo).

Celle-ci précise dans un premier temps que cette zone potentielle de baignade a obtenu, sur la base des saisons 2020 et 2021, la "qualité insuffisante" au sens de la directive européenne sur la qualité des eaux de baignade. En cause : des contaminations d’origine fécale venant de l’amont (notamment lors de fortes pluies), débordements d’égouts via les stations de pompage et des déversoirs d’orage, rejets d’habitations toujours non raccordées à l’égout en zone d’assainissement collectif, rejets d’habitations non équipées de systèmes d’épuration individuelle en zone d’assainissement autonome, absence de collecteur et de station d’épuration collective INASEP pour traiter les eaux usées du village de Dave, possibles rejets illégaux de gadoues de fosses septiques dans la Meuse.

La ministre reconnaît néanmoins que la prospection a eu lieu durant deux saisons de baignade successives qui n’étaient pas représentatives d’un été normal. L’été 2020 a été marqué par une très forte sécheresse alors que l’été 2021 a été le plus pluvieux jamais enregistré par l’IRM depuis 1833. "Au vu de ces conditions météorologiques particulières, le suivi de ce site de Jambes sera prolongé durant la saison 2022. Avec une fréquence d’analyse hebdomadaire afin de mieux surveiller les fluctuations de qualité et leurs causes (ndlr : en 2021, 10 échantillons étaient prélevés toutes les 2 semaines durant la saison, balnéaire, soit à une fréquence bimensuelle.) Il est également envisageable de prélever des échantillons en amont à différents "points d’enquête"", ajoute Céline Tellier. "Vu les normes bactériologiques très sévères de la directive européenne sur la qualité des eaux de baignade et l’assainissement des eaux usées encore défaillant en amont, la résolution des problèmes de qualité de l’eau de baignade nécessitera des investigations poussées et coûteuses, notamment par endoscopie du réseau d’égouttage de Jambes (notamment dans le quartier d’Amée) et des travaux afin de limiter les débordements d’égouts lors de fortes pluies. Il faudra aussi des investissements importants à long terme pour traiter les eaux usées du village de Dave."

Cette troisième et dernière année de prospection s’annonce décisive pour cette potentielle future zone de baignade. "S’il se confirme qu’il sera impossible à court terme d’atteindre la qualité "suffisante" de l’eau, il faudra renoncer dans l’immédiat à une zone de baignade en eau libre et modifier le projet afin de garantir une bonne qualité de l’eau en tout temps durant la saison estivale", termine la ministre de l’Environnement.