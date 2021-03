Afin de contribuer à briser l’isolement social et pour permettre aux Namurois de sortir et s’aérer, l’asbl Espace Séniors, réseau Solidaris de la Province de Namur, organise sa deuxième rando-photo jusqu’au 28 mars et vous emmène à la découverte de Nismes.

Vu le succès de sa première rando-photo, les organisateurs sont partis à la recherche de nouveaux sentiers pour vous faire découvrir d’autres richesses de la Province.

En solo, avec un ami ou avec votre bulle, deux parcours sont aujourd’hui proposés.

Un de 4 kilomètres, accessible aux personnes à mobilité réduite, l'autre de 6 kilomètres, pour les plus aventuriers en quête de chemins boisés.

À l’aide d’un roadbook, les participants sont invités à observer la nature et l’environnement et à répondre à différentes questions. Un panier rempli de produits régionaux et artisanaux est à gagner.

Informations, inscription et roadbooks au 081/777.800 (du lundi au vendredi) ou par mail à 325.asph@solidaris.be.