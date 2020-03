"En cette période d’épidémie, les mesures de confinement, bien qu’indispensables, risquent d’augmenter l’isolement des personnes dont l’entourage est peu présent ou inexistant. Pour maintenir le lien, la Ville de Namur met en place un dispositif d’appels téléphoniques. Le projet s’appelle ‘Gardons le contact’ et est destiné non seulement à diminuer le sentiment de solitude, mais aussi le suicide chez les seniors, un sujet tabou", informe le président du CPAS en charge de la cohésion sociale, Philippe Noël.

Comment cela se passe-t-il ?

"Concrètement, toute personne qui est seule ou se sent seule peut s’inscrire afin d’être contactée par téléphone. L’inscription se fait par téléphone au 081/24 72 54 (du lundi au vendredi de 14 h à 17 h) ou par e-mail à solidarite@ville.namur.be. Il est aussi possible de transmettre les coordonnées d’une personne à qui un appel ferait chaud au cœur. Son accord sera vérifié lors du premier appel. Un courrier est parti samedi aux 16 700 Namurois qui ont plus de 65 ans et sont isolés ou en couple, mais n’ont pas d’autre personne domiciliée avec eux."

Qui va les appeler ?

"Un membre du personnel communal ou une personne volontaire sélectionnée et encadrée par la commune. Nous avons reçu plusieurs dizaines d’offres de services et d’autres arrivent. Ce dispositif durera dans le temps et nous n’aurons pas toujours autant de personnel communal à disposition, donc après le confinement, ‘Gardons le contact’ se poursuivra surtout avec des bénévoles."

Vous avez ramené ce concept de votre mission au Canada ?

"Oui, je suis allé voir comment ça se passe là-bas. Mais à l’origine, ce projet est né en Italie. Il a été abandonné depuis, mais il a bien fonctionné pour réduire le sentiment de solitude des aînés à l’époque. L’avantage, c’est qu’on fait appel à des bénévoles qui ne doivent pas se déplacer, ils passent le coup de fil qui devient un rendez-vous hebdomadaire, avec la même personne afin qu’un lien se crée."

Ici, en période de confinement, les demandes peuvent être différentes d’une conversation ?

"En effet. Nous ne nous substituons pas à la famille si les personnes en ont. Mais si elles sont isolées et qu’elles ont besoin d’une course alimentaire ou de médicaments à la pharmacie, on y répond notamment en orientant vers un service qui peut s’en occuper comme l’ALE ou d’autres. Si des besoins sociaux sont décelés, la Ville active les partenaires du réseau et ses propres ressources pour tenter d’y apporter les réponses adéquates. Le but n’est pas de faire doublon. À terme, d’autres personnes que les aînés seront contactées. Il n’est pas nécessaire d’avoir un certain âge pour se sentir isolé."

Que demandez-vous aux bénévoles précisément ?

"De la régularité jusqu’à la fin du confinement. Peu importe si elles ont deux heures le week-end ou 5 après-midi par semaine, le but est que ce soit le même bénévole qui appelle la même personne à chaque fois pour ne pas tout reprendre à zéro. Nous avons travaillé sur un Il n’y a pas de minimum de temps. En ce qui concerne la méthodologie d’écoute, elle figure dans un document de 5 pages qui donne les phrases auxquelles il faut être attentif notamment."

Quand ce projet démarre-t-il exactement ?

"Les courriers arrivent chez les aînés, qui représentent 20 % de la population à Namur, ce début de semaine. Le dispositif est prêt. Les aînés peuvent déjà nous appeler."