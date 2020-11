© DR

Charlotte Fosseur, magistrat presse au parquet de Namur, explique : "Cette personne n'avait pas un comportement suspect. L'objet qu'elle transportait sur l'épaule aurait pu contenir une arme mais on ne sait pas si c'est le cas. On a notamment vu la personne en question circuler sur les escalators avec une démarche tout à fait normale, comme si de rien n'était, sans chercher à cacher cet objet à la vue des passants. Suite à l'émotion suscitée par l'incident, la police a été déployée sur place en nombre et nous ne prenons pas les choses à la légère. La personne porteuse de cet objet n'a pas encore été retrouvée.