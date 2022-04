La Transition écologique ? Tout le monde en a déjà entendu parler. Mais sait-on vraiment ce que c’est ? Et existe-t-il des initiatives tout près de chez nous ? Dans le cadre de la campagne Proximity, la Fondation CYRYS organise une soirée autour de la Transition écologique pour mieux comprendre ses enjeux et découvrir des expériences inspirantes de Belges en transition, porteurs de projets durables pour l’environnement.

Au programme : diffusion de 7 reportages du « Champ des Possibles » réalisés par le journaliste Jonathan Bradfer en compagnie de quelques témoins ; présentation des projets soutenus par les fondations CYRYS et BE PLANET! dans le cadre de la campagne Proximity, lancée sur 6 communes de l’arrondissement de Dinant (Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye, Yvoir). La soirée se terminera par un échange autour d’un verre. Cette soirée est ouverte à tous.