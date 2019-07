Le refuge APA appelle aux dons et aux bénévoles





Le refuge APA annonce ce vendredi matin sur sa page Facebook la saisie d'une soixantaine de chats près de Mettet !

"Nous vous avions annoncé 40 chats laissés à l'abandon par une habitante de Mettet. Hier, nos bénévoles se sont rendus sur place et ont découvert l'horreur pure et simple : ce sont en réalité une soixantaine de chats (impossible de faire un compte exact) qui sont enfermés dans cette maison depuis approximativement 2 semaines voir plus. À leur entrée, les chats se ruent sur les bénévoles, ils sont complètement affamés, se jettent sur les sacs de croquettes et se battent pour s'alimenter. Ils découvrent pour beaucoup leur état de maigreur, le coryza, certains sont aveugles d'un oeil.. le sol, les meubles sont jonchés d'excréments. Après leur avoir apporté les premiers soins, nos bénévoles ont fait ce qu'ils pouveaint pour nettoyer un minimum les sols et ont replacé des litières propres. Face à un si grand nombre de félins, comment prendre en charge? Comment évacuer et mettre en sécurité? Après le dégoût, la colère, l'incompréhension, il faut avancer, et programmer le sauvetage définitif de ces êtres en détresse.Aujourd'hui, notre équipe y retourne chargée de motivation et d'espoir. Le vétérinaire, que nous remercions sans fin, les accompagne et va commencer sur place les soins et vaccins."

Le refuge poursuit : "Nous pourrions nous étaler sur les raisons qui ont poussé cette femme a avoir autant d'animaux non stérilisés, sur le pourquoi elle a laissé derrière elle ses protégés en leur assurent une mort certaine, mais nous n'avons pas les réponses nous-mêmes.. que dire face à une telle négligence.Nous avons plus que jamais besoin de vous. Les pucer, les vacciner, les opérer, les soigner vont engendrer des coûts considérables pour l'asbl. Nous avons également besoin de familles d'accueil disposés à sociabiliser les plus craintifs. Nous avons besoin de solidarité et d'entraide. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles pour venir renforcer notre équipe, que ce soit pour l'entretien du refuge comme pour devenir famille d'accueil, présents aux récoltes des écuelles, etc. Bref, les tâches sont multiples et nous nous pouvons en quatre pour pallier au manque d'effectifs.Merci pour vos partages et votre aide, ces chats ont besoin de nous tous !Numéro de compte du refuge APA : BE41 210096646610. Pour tous renseignements concernant cette affaire : 0474/130234 Elodie, bénévole."





© DR



© DR



© DR



© DR



© DR



© DR



© DR







© DR



© DR



© DR



© DR



© DR