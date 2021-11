Six ans et demi pour que ce dossier de tentative de meurtre soit traité par un tribunal. On peut s’interroger sur les manquements judiciaires de ce dossier. Les faits remontent au 22 février 2015. Le prévenu et son ancien beau-frère participaient à une soirée carnavalesque organisée par la jeunesse de Frasnes (Couvin). Tous deux avaient bu. Une vingtaine de cercueils pour le prévenu, et quelques médicaments. En quittant les lieux, la situation a dégénéré. "Ils en sont venus aux mains au détour d’une rue sans raison apparente. Ils ont été séparés par leurs amis. Mon client est retourné vers la soirée et le prévenu vers son domicile. Ce n’est qu’en arrivant à la salle que mon client s’est rendu compte que ses blessures étaient importantes", indique la partie civile.

Sept coups de couteau ont été donnés. Un au niveau de la pommette gauche, deux à l’épaule gauche, un dans le creux axillaire et trois à l’abdomen dont un qui a occasionné une lésion au foie. Le parquet de Namur et la partie civile estiment que l’intention homicide est établie sur base de l’arme utilisée, du nombre de coups portés et des zones visées. "Il n’était par ailleurs pas en état de déséquilibre mental au moment des faits. Le fait qu’il avait bu et pris des médicaments ne change rien", ajoute la partie civile.

Au moment de son interpellation, le prévenu portait ce couteau à cran d’arrêt d’une lame de 10cm sur lui ainsi qu’un coup de poing américain. Invité à se défendre ce mardi matin, il n’a pu donner d’explications. "Pourquoi l’avoir frappé ?", questionne la présidente. "J’en sais rien", répond le prévenu. L’homme s’était rendu armé à cette soirée car il recevait des menaces de mort de la part de son ancienne belle-famille. Mais qui n’a aucun lien avec la victime des coups de couteau.

"Durant cinq ans, il n’y a rien eu"

L’intention homicide, nœud du dossier, est contestée par la défense. "Malgré les sept coups de couteau, il n’y a pas eu d’acharnement. La victime elle-même n’a pas senti qu’elle recevait ces coups, il n’y a pas eu de paroles avant ni après les faits et on ne sait pas si ces coups ont été donnés offensivement ou défensivement." Logiquement, l’ancienneté des faits a été évoquée. Tant par la défense que par le parquet de Namur. "L’instruction a été menée tambour battant. Puis, entre juin 2015 et janvier 2020, date de l’ordonnance de renvoi, il n’y a rien eu. Dire aujourd’hui que monsieur est dangereux pour la société, il fallait peut-être s’en émouvoir avant", plaide la défense qui demande une peine de travail ou une peine de probation autonome. Le parquet, lui, requiert un an de prison avec sursis probatoire. Jugement le 7 décembre.