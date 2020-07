Les esprits se sont échauffés à Jemeppe-sur-Sambre le 4 juillet dernier. Michel (prénom d'emprunt), est indépendant et travaille beaucoup. Pour se détendre, il se rend à une dégustation de rhum. Lorsqu'il rentre chez lui vers 3 h du matin, des jeunes font du bruit à proximité de son habitation, ce qui l'agace. Il se fait menaçant envers ceux-ci, qui se trouvent à l'extérieur. Sa femme prend peur, s'enferme dans la salle de bain et appelle la police. A l'arrivée de celle-ci, le prévenu est en pleine discussion avec ses opposants, une bagarre débute. Les agents s'interposent et l'un d'eux reçoit un violent coup de poing en plein visage, un coup qui lui occasionnera une commotion cérébrale et une incapacité. Michel se rebellera ensuite envers un autre policier.