Depuis maintenant 5 années, Andenne dispose de sa propre structure dédiée au commerce : Shop in Andenne. Sous la houlette de promAndenne, en étroite collaboration avec la Ville d’Andenne et son Échevinat du Commerce, elle oeuvre pour le développement commercial de la Cité des Ours. En interlocuteur privilégié, Shop in Andenne vient renforcer le dynamisme commercial déjà bien présent localement et rassemble tous les commerçants sous un même label

La vidéo a été réalisée en collaboration avec 19 commerçants issus de secteurs différents, tout en respectant le confinement. "Elle entend faire passer un message fort, un message d'espoir, qui, même s'il est porté par les commerçants andennais, ne se limite pas à la Cité des Ours, et est valable pour l'ensemble des commerçants. Aujourd'hui, et pour une période incertaine, le temps est suspendu. Le commerce de détail, le secteur du loisir, de événementiel, l'horeca,... Tous sont momentanément à l'arrêt. Il est probable que certains ne se relèvent pas de cette crise. Mais demain, ils seront nombreux à être là, fidèles au poste, et plus que jamais, ils auront besoin que leurs clients soient au rendez-vous également. Il est aisé à l'heure actuelle de se tourner vers les plateformes d'achat en ligne qui proposent d'avoir, en un seul clic, accès à tout, à des prix défiant toute concurrence. Mais que restera-t-il de nos centres-villes si nous choisissons tous cette solution de facilité? Voilà le message fort des commerçants andennais : "Ne vous ruez pas sur les plateformes impersonnelles de géants. Attendez-nous! Car demain, nos commerces réouvriront leurs portes, et plus que jamais nous aurons besoin de vous!"

