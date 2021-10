Le spectacle pluridisciplinaire "Les Folkloriales de Namur", associant des acteurs professionnels du monde du spectacle et les troupes locales, a constitué un challenge, celui de réunir les acteurs du folklore, des traditions et des festivités de toute une ville. Une cinquantaine d'artistes issus d’associations folkloriques réunis pour la première fois sous la même bannière, des techniciens de toutes les disciplines artistiques et un public de 6000 Namurois ont ainsi réinventé l’histoire, le folklore et le riche patrimoine d’une cité en une évocation allégorique sublimée et inédite, en juillet dernier au parc Louise-Marie



Ont notamment participé a spectacle : La Frairie Royale des Masuis & Cotelis Jambois, Les Géants Namurois, La Société Royale Moncrabeau "Les 40 Molons" , La Société Royale Les Disciples de Saint-Hubert , Les Alfers Namurois, Les Échasseurs Namurois, Les Jolies Notes, La Compagnie de la Mante Belge, Les danseurs de Ways Training Program & Pyronix.

Le lien vers la video : https://vimeo.com/620026383