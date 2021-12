La circulation des trains a été interrompue sur la ligne 154 entre Namur et Dinant à hauteur de Lustin, dimanche soir, après qu'une voiture eut franchi le parapet d'un pont et dévalé un talus avant de terminer sa course sur les voies du chemin de fer, a indiqué Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire.

Des navettes de bus ont été mises en place par la SNCB. Le conducteur de la voiture a pu quitter son véhicule par ses propres moyens, a précisé Infrabel.