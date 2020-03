Les Chardonnerets à Jambes voient arriver une volière et une salle de bains relaxante

Vendredi avait lieu l’inauguration de la maison de repos Les Chardonnerets à Jambes. Voilà qui fait partie d’un plan d’ensemble pour les établissements du CPAS qui sont repensés, rénovés et parfois même reconstruits. Une stratégie qui a démarré il y a 10 ans sous la direction de Philippe Defeyt.

À la MRS de Jambes, on compte désormais 62 lits en maison de repos et de soins, 38 lits en maison de repos, dont 2 lits de court séjour et 40 logements pour la résidence services sociale Entour’âge, destinés aux personnes à bas revenus.

"7 années de chantier permettent maintenant aux Chardonnerets de s’étendre sur 6 796 m2. Cela n’aurait été possible sans un investissement de plus ou moins 10 millions d’euros, dont près de 5 millions de subsides", souligne son successeur Philippe Noël qui mène à leur terme tous les projets entrepris.

© DR



"Dans les années à venir, la maison de repos La Closière se déplacera de Belgrade à Erpent, où les premiers terrassements ont débuté en février. La maison d’Harscamp, quant à elle, investira Salzinnes. Espérons que ces deux nouvelles constructions se dérouleront sans encombre", poursuit-il en soulignant que 2020 fête les 40 ans de la maison de repos et de soins Les Chardonnerets et le début de sa nouvelle vie.

La conception même de la maison de repos est centrée sur le bien-être des résidentes et résidents. Les deux premiers étages disposent d’un lieu de détente et de loisirs. Au rez-de-chaussée, se trouvent une volière, une cafétéria, un restaurant permettant aux résidents et leur famille de se retrouver.

Une salle de bains Snoezelen, à certains moments, permet aux résidentes et résidents de se détendre dans une ambiance relaxante (musique douce, huiles aromatiques…).

Wépion : le Grand Pré a doublé sa capacité et changé sa philosophie

© DR



Les travaux du Grand Pré ont été entamés début 2016 et terminés il y a quelques mois. La MRS rénovée accueille 100 lits contre 58 auparavant. Sans compter le centre de soins de jours qui propose 15 lits supplémentaires. "Le Grand Pré n’est ni un hôpital ni une prison. C’est une maison de vie et chaque résident est considéré comme un habitant qui a une place importante dans l’institution parce qu’il y est chez lui. Le Grand Pré est une communauté où chacun est respecté en fonction de ses capacités (et non de ses limites) et est invité à participer à la vie de l’institution. Quel que soit son état de santé, chacun a le droit de vivre comme les autres. D’où le choix de ne pas créer, comme initialement prévu, l’unité sécurisée pour personnes désorientées."

Temploux : Saint-Joseph se distingue par Montessori et 3 lits "court séjour"

© DR



Depuis sa naissance en 1909 où il n’accueillait que 5 personnes, le home Saint-Joseph a bien changé. Aujourd’hui, on y développe la méthodologie Montessori et, dans le cadre du soin particulier apporté aux personnes atteintes de démence, le tout nouveau concept du fil d’Ariane. Dans ce but de veiller à l’épanouissement de chacun, la MRS a été agrandie et remise aux normes. Inaugurée il y a un mois, elle compte désormais 101 lits classiques ainsi que 3 lits pour les courts séjours. La structure accueille aussi une nouvelle résidence services Le Jardin des couleurs du temps, offrant 19 logements destinés aux personnes ou aux couples souhaitant vivre en autonomie. Ce nouvel établissement se greffe à la maison de repos et de soins afin de partager certains services.

25 millions € investis dans 2 nouvelles MRS

Lorsque ces investissements à 25 millions € ont été annoncés, ils étaient prévus pour 2020. Ce ne sera pas avant 2022.

La future maison de repos de Salzinnes (début du chantier fin de l’année) remplacera le bâtiment de l’Harscamp avec une MRS de 102 lits et une résidence services de 20 logements dans un bâtiment indépendant.

Quant à la Closière d’Erpent, dont le chantier a démarré début février pour se terminer théoriquement fin 2022, elle remplacera la Closière de Saint-Servais. Le site se trouve à proximité de la N4. Il y aura 103 lits et la cuisine centrale produira chaque jour 2 000 repas à destination des 5 MRS et des 3 résidences services du CPAS.