Les échasseurs n’ont pas abandonné la joute pour la reconnaissance Unesco. Une décision capitale sera prise à Colombo (Sri Lanka) le 18 décembre. D’ici là, le combat pour l’échasse d’or se dérouler ce dimanche à 16h30 sur la place Saint-Aubain.

Déjà en 2016, Patrick Dessambre décrivait la candidature Unesco comme la plus longue joute de l’histoire des échasseurs. Le président des Mélans et des Avresses ne croyait pas si bien dire. Passés sur la ligne par leurs rivaux bruxellois de l’Ommegang et également soufflés par les sonneurs de trompe, les jouteurs auraient pu descendre d’échasse. Il n’en est rien.

"Nous n’avons jamais arrêté de peaufiner notre dossier", souligne Patrick Dessambre. "Pour maximiser nos chances, il faut aussi être très précis dans les mots utilisés, dans la manière de parler des combats d’échasse. Il faut insister sur l’universalité de cette culture, de cette pratique qui a traversé les siècles." Ce ne sont pas les échasseurs mais la joute, le combat, unique et typique, que les Namurois, soutenus par les autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles, veulent faire inscrire sur la liste de l’Unesco du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité. Ça le fait.

"Nous avons été aussi loin que l’on pouvait pour perfectionner notre dossier. Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre la décision finale", conclut sereinement le président des échasseurs. Le jury international, réuni à Colombo (Sri Lanka) tranchera le 18 décembre. "Mais cette candidature nous a aussi amenés à réfléchir à notre histoire, à la manière aussi de transmettre cette culture aux plus jeunes", se réjouit Patrick Dessambre. Une transmission qui passe aussi par les écoles et les classes du fondamental. "Nous avons sorti un tout nouveau dossier à destination des enseignants et ils pourront l’aborder en fonction de leurs choix pédagogiques. En plus, nous venons de former, dans notre groupe, onze ambassadeurs qui se rendront disponibles pour aller à la rencontre des élèves, en classe."

Les échasseurs n’attendent donc pas Noël pour avancer à grand pas dans leur mission patrimoniale.