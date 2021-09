Consciente des enjeux et de l’importance de mettre tout en œuvre pour une transition écologique la plus juste et la plus inclusive possible, la Ville de Namur a décidé d’impliquer ses citoyennes et citoyens dans ses réflexions en créant le tout premier « Panel citoyen pour le climat » à l’échelon local. Vingt citoyen·ne·s vont avoir la possibilité de formuler une série de propositions concrètes pour faire face aux changements climatiques. La Ville de Namur donne la parole à ces « ambassadeurs et ambassadrices du climat » dont les pistes de solutions et réflexions alimenteront les discussions et plans d’actions mis en place pour la transition écologique à Namur, dans le cadre du futur PACE 2030. Ce panel citoyen pour le climat se veut inclusif et accordera un focus particulier aux jeunes. Le panel suscitera le débat autour des questions en lien avec le dérèglement climatique et permettra d’intégrer le point de vue citoyen dans le choix des mesures à mettre en place pour y faire face. Ce sera également la possibilité, pour les Namurois et Namuroises, de s’approprier les enjeux climatiques et de partager leur expérience en vue d’ouvrir de nouvelles perspectives. Ainsi, les avis et recommandations des panélistes contribueront à éclairer le Collège communal et à alimenter l’élaboration d’un plan local d’actions climatiques.

Il n’est pas attendu des citoyen·ne·s intéressé·e·s par cette aventure d’avoir des connaissances particulières en matière de climat mais bien de faire preuve de créativité, de collaboration, d’engagement et d’oser affirmer un regard neuf. Pour les informer sur les différentes thématiques abordées, leursréflexions seront alimentées par des expert·e·s, des acteur·rices de terrain et des représentant·e·s de la Ville. Ils recevront également des documents de travail tels que l’évaluation du Plan Climat Énergie 2020 (PCE) de la Ville de Namur ou l’étude sur l’adaptabilité de notre territoire aux changements climatiques. Les citoyen·ne·s du panel devront s’engager à participer à 9 journées d’ateliers étalées à peu près sur un an. Afin de conserver la dynamique du groupe, une réserve de suppléantes et suppléants est prévue pour pallier toute absence ou impondérable.

Le panel a une place de premier ordre dans l’élaboration du nouveau PACE 2030, porté par le Service Air Climat Énergie (SACÉ), créé en 2021 au sein de l’administration pour travailler de manière transversale sur les thématiques liées aux changements climatiques : climat, énergie, qualité de l’air et alimentation durable. Le prestataire EcoConso a été sélectionné pour constituer, en partenariat avec la Ville de Namur, le groupe de Namurois·e·s engagé·e·s. L’ASBL, dont la principale mission est d’encourager des choix de consommation et des comportements respectueux de l’environnement et de la santé, aura également à charge d’animer les ateliers pour accompagner les citoyen·ne·s à formuler leurs idées et recommandations selon le principe de sociocratie.

Pour concrétiser la mise en place de ce panel, la Ville de Namur invite ses citoyennes et citoyens ayant un intérêt pour les questions d’ordre climatique à compléter un formulaire d’inscription via le site de la Ville www.namur.be/panelcitoyen (l’inscription nécessite un accord parental pour les moins de 18 ans). Sur base des candidatures reçues et une fois que tous les profils seront rencontrés, l’ASBL EcoConso procédera à un tirage au sort. S’ensuivra alors une soirée de lancement le 10 novembre 2021 et la tenue des premiers ateliers courant du mois de novembre et de décembre 2021.