Cela se passe au domaine de la Carrière (Bioul) du 2 juillet au 16 août avec des produits locaux autour d'une plancha Ofyr

Cela fait une semaine qu'elle teasaient sur le sujet: Ursule et Pétula, les reines du sandwich gastronomique, de la petite restauration de qualité, ouvrent un restaurant éphémère en plein air au domaine de la Carrière (rue d’Arbre 36 à Bioul) dès la semaine prochaine. "La nature, des amis, une cuisine à ciel ouvert, une plancha Ofyr, un moment à partager. L’été s’annonce savoureux, résument-elles.

Qu'est-ce qu'un Ofyr? Il séduit de plus en plus de chefs, y compris en province de Namur. Ce sont des braseros hauts qui allient le design et la qualité de cuisson d'une plancha au feu de bois.

Le concept de ce resto à la carrière? "Des produits de notre terroir en circuits courts, des partenariats avec les producteurs locaux, des légumes, des sauces légères et des légumaises… Une envie d’authenticité et de simplicité. Une cuisine d’amour, saine et savoureuse, rythmée par les saisons. Une cuisson à l’Ofyr. De la bonne humeur dans l’assiette et dans la carrière pour ravir les yeux et les papilles des gourmets et des gourmands", annoncent-elles. Côté boissons, on y servira notamment de la Houppe et du vin du château de Bioul, ainsi que des softs faits maison et des cocktails à base d'alcools belges.

Le menu est fixe et proposé à 35€ les 3 services (lunch à 25€ possible le mercredi et le jeudi midis).

© DR



Précisiosn utiles, les animaux ne sont pas admis. Les enfants oui, mais en raison des réglementations liées au covid-19, il est interdit de circuler sur le site. 'L'endroit est tentant pour le jeu mais les contraintes liés à la pandémie nous obligent, petits et grands, à rester à table", est-il précisé. Un service est susceptible d'être annulé en cas d’intempéries.