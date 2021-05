Le projet Sotraplant d'implanter une usine d'enrobés à Sart-Bernard a été examiné par le Pôle Environnement de la Région Wallonne dans le cadre de la procédure. Une position qui a étonné et a fait réagir les associations N931 et Covisart, qui sont opposées au projet.

"Le Pôle remet, contre toute attente, un avis positif sur le projet en regrettant néanmoins quelques manquements dus au fait que le promoteur marque "une volonté de ne pas figer les intentions afin de garder une souplesse dans les aménagements écologiques." (sic). On ne peut que regretter la légèreté de l'analyse et la complaisance vis à vis du demandeur d'une commission sensée soumettre un avis éclairé à la Ministre de l'Environnement. On peut s'étonner que le Pôle Environnement ne s'attarde qu'à l'aspect de la "préservation" des 60 ares sur les 2,5 ha que constituent les zones d’intérêts communautaires du Bois Robiet. Les autres nuisances environnementales rejets toxiques, effets sur la santé de la population, poussières, impact paysager, impacts sur les champs et les cultures, mobilités tous ces aspects ne sont pas ou à peine évoqués. Pourtant elles devraient constituer l'essentiel des préoccupations environnementales d'un avis "éclairé"."