Le centre d’Andenne accueillera les vaccinés dès ce lundi 5 avril, annonce la commune. Pour rappel, les antennes de vaccination sont uniquement ouvertes toutes les 3 semaines, sur rendez-vous. Les Andennais pourront bien entendu continuer à se rendre dans les autres centres de vaccination (Namur et Huy), selon leur choix et facilités.Le centre d’Andenne est situé à la Salle polyvalente du Centre culturel, rue de la Papeterie, 2A. La Ville d’Andenne et ses services techniques ainsi que la Zone de Police des Arches ont collaboré à la mise en place de la logistique de cette installation prise en charge par la Région wallonne.

La vaccination ne se fait que sur rendez-vous. Le public prioritaire à ce stade de la campagne de vaccination est le public de 65 ans et plus. Les convocations sont envoyées par l’AVIQ au fur et à mesure des disponibilités des vaccins. Elles sont nominatives et expédiées par courrier et parfois par courriel lorsqu’une adresse mail est liée au Registre national des personnes concernées.

Gamena, le cercle des médecins du Namurois qui prend en charge l’organisation médicale de l’antenne d’Andenne, nous informe que le type de vaccin utilisé à Andenne a une durée de conservation telle, qu’il ne sera pas nécessaire d’ouvrir une liste d’attente. Il est donc inutile de se présenter auprès du centre pour bénéficier de vaccins inutilisés.

Des places de parking seront réservées au public qui se rend à la vaccination autour du Centre culturel (rue de la Papeterie, rue Malevé et Quai des Fusillés)

Afin de respecter le sens de circulation et de sécurité sanitaire, l’entrée et la sortie du public seront différenciés. L’entrée se fera par le côté latéral de la Salle polyvalente et la sortie par l’entrée habituelle.

Pour toute information au sujet de votre rendez-vous, contact peut être pris avec le numéro de téléphone renseigné sur votre convocation.

Les personnes qui rencontrent des difficultés ou n’ont pas internet pour s’inscrire en ligne, et qui n’ont pu joindre le Call center de l’AVIQ, peuvent prendre contact avec Andenne Solidarités qui les aidera dans leurs démarches (085/84 95 67– entre 9h et 12, du lundi au vendredi).

En cas de difficultés de déplacement, le Taxi social est mis à disposition des Andennais qui doivent se rendre dans un centre de vaccination ou à l’antenne d’Andenne (085/84 96 14, entre 8h et 12h, du lundi au vendredi).