A l'hôpital Saint-Luc de Bouge (Namur), la première phase de vaccination contre le covid-19 a démarré ce lundi matin pour une durée de six jours, a déclaré Adrien Dufour, directeur du Département Infirmier Paramédical et Services Associés. Entre 850 et 900 premières doses du vaccin de Pfizer & BioNTech seront injectées d'ici à lundi, suivies de la seconde dose trois semaines plus tard.

"Nous avons prévu une certaine flexibilité afin que les vacances de Carnaval et les congés de certains membres du personnel ne dissuadent pas certains de se faire vacciner", a expliqué M. Dufour, en charge de la gestion et de la coordination de la vaccination contre le covid-19.

Sur l'ensemble du personnel contacté, 83,26% a répondu positivement à la proposition de vaccination.

Dans un premier temps, selon les instructions très précises dictées par la Région wallonne via l'AViQ (Agence pour une vie de qualité), ce sont les membres du personnel des urgences, des soins intensifs et des services d'hospitalisations qui sont vaccinés.

Au CHU-UCL Mont-Godinne, dont la pharmacie sert de hub - lieu de stockage et de distribution - pour les vaccins Pfizer & BioNTech, les 600 premières injections ont eu lieu en fin de semaine dernière. "Nous avons procédé à 300 injections par jour, ce qui a demandé une logistique importante avec quatre vaccinateurs, deux salles d'attente, deux salles de repos. Les seringues avaient été préparées à l'avance par la pharmacie de l'hôpital", a précisé Vincent Lachapelle, directeur du site hospitalier de Godinne et directeur des pharmacies hospitalières des trois sites du CHU-UCL Namur.

Parmi le personnel en contact avec les patients, plus de 90% ont annoncé leur intention de recevoir le vaccin, 70% parmi les services administratifs.

Pour les sites de Salzinnes (Namur) et Dinant, le directeur attend l'ordonnance de l'AViQ. "J'espère la recevoir demain/mardi au plus tard pour organiser la vaccination ces jeudi et vendredi", indique-t-il.

Également hub pour le vaccin Pfizer & BioNTech, le CHR Sambre et Meuse a aussi pu commencer à vacciner une partie de son personnel mercredi 20 janvier, à savoir toutes les catégories de personnel des unités covid, des urgences et soins intensifs. Seuls 20% de l'ensemble du personnel n'a pas l'intention de recevoir le vaccin pour l'instant.