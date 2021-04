Vaccination: Namur Expo fonctionne à tiers de capacité maximale Namur G.P. © GUILLAUME JC

Lors des 14 derniers jours, on a dénombré 3311 cas de Covid dans la Province de Namur. C’est une diminution de 10% mais le nombre de tests a également baissé. Le taux de positivité est toujours de 13,9%. L’incidence est de 668 cas pour 100.000 habitants, là où la moyenne nationale est de 441. Seule le la Province du Luxembourg est au-dessus. A noter que 1102 tests ont été réalisés auprès de la communauté estudiantine et seuls 30 étaient positifs. On dénombre 311 clusters sur la commune, 54% concernent la famille et 30% les entreprises. Au 17 avril, 153 patients étaient hospitalisés dans les hôpitaux de la Province, dont 56 aux soins intensifs.