L’université de Namur ouvre dès mardi prochain, en partenariat avec la Gamena (garde médicale namuroise), un centre de vaccination à l’Arsenal (rue Bruno 11, à Namur). Dominique Henrion, médecin coordinateur de la Gamena, insiste sur la dernière chance que constitue ce centre ouvert non seulement aux étudiants de l’Université et des hautes écoles mais aussi au grand public. “ La vaccination à Namur Expo s’est terminée (avec 178 000 doses de vaccins administrées en cinq mois). Il est encore possible de se faire vacciner à Saint-Luc à Bouge et à Fosses-la-Ville pendant environ un mois. Mais après, on ne sait pas très bien comment ça va aller ”, lance-t-il.

L’idée de se faire vacciner chez son médecin traitant a été évoquée mais rien n’est sûr à ce stade. “ Il y aurait une pharmacie par secteur où les médecins iraient chercher les doses à administrer aux patients qui viendraient dans leur cabinet mais c’est extrêmement lourd pour les médecins tant au niveau de la charge de travail, que de l’organisation et de la logistique ”, déplore-t-il.

Pic fin octobre

Pour lui, une seule chose à faire : motiver ses proches qui n’ont pas encore franchi le cap de la vaccination. “ Un pic est attendu fin octobre-début novembre. On le sait, même si on ignore actuellement l’intensité qu’il aura ”, affirme-t-il, ajoutant que les plus touchés lors de ce pic seraient les 35-55 ans. Deux vaccins seront disponibles à l’Arsenal : Pfizer (2 doses) et Janssen (une seule, pour les plus de 40 ans).

La première dose sera administrée du 21 au 25 septembre et la seconde le sera du 11 au 15 octobre, à chaque fois entre 9h30 et 19h30. Une prise de rendez-vous est nécessaire via le site www.jemevaccine.be ou la Gamena au 0460/95 68 68. Infos : unamur-coronavirus.be/vaccination.