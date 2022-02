Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé, lundi, des peines allant jusqu’à 2 ans de prison à l'encontre de quatre prévenus devant répondre d'une série de vols avec violence, mais aussi de port d'arme illégal, de menaces, de fraude informatique, d'usurpation d'identité et de vente de drogue.

Entre le 13 et le 20 avril dernier, la région namuroise a connu une vague de vols à l'arraché, dans le centre de Namur, mais aussi à Loyers et Gembloux. Dans la plupart des cinq faits de ce type, deux des prévenus utilisaient la voiture d'une complice pour repérer tôt le matin leurs victimes, des dames âgées pour la plupart. Un homme descendait alors du véhicule et agressait la victime avant de prendre la fuite avec son sac. Le fait, dans un des cas, d'avoir tenté de retirer de l'argent avec une carte de banque, constitue la prévention de fraude informatique.

Les deux principaux auteurs ont été interpellés le 22 avril 2021. L'un était armé d'un couteau de cuisine de 21 centimètres, le second d'un tournevis et de deux cutters. Le principal prévenu vendait également de la cocaïne. Il est condamné à une peine de 2 ans de prison. Un co-prévenu est condamné à une peine de 3 ans assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Une peine de prison de 10 mois et une peine de travail de 240 heures ont également été prononcées