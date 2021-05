La pépinière d’entreprises sociales Contre Vents et Marées accueille sur son site deux nouveaux ateliers dont les thématiques sont au cœur des préoccupations citoyennes : la mobilité alternative, les économies d’énergie et la formation à un métier en pénurie. Ils bénéficieront des infrastructures d’ateliers, de bureaux et des salles de formation et de réunion.

Le nouvel Atelier Vélo, de la coopérative Brillo, offre des services de vente, de réparation et de location de vélos issus de filière de recyclage, de la collecte et de dons de même que l’action « 1 Vélo pour 10 ans, le vélo qui grandit avec l’enfant ! ». Créée en 2008 et agréée par la Région Wallonne, cette coopérative propose une palette de services de proximité à petits prix dans le domaine du brico-dépannage, de l’entretien des espaces verts, du nettoyage, du repassage et à présent du vélo.

Le nouvel atelier-laboratoire de Quelque Chose A Faire, de son côté, vise l'acquisition de compétences techniques spécifiques permettant d'exercer la profession de technicien en maintenance de chauffage, métier reconnu en pénurie sur le bassin de Charleroi et de Namur par le Forem en 2020. Il est reconnu par la Région Wallonne en tant que Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP). Il forme des stagiaires, demandeurs d’emploi de plus de 18 ans, sur chantiers réels dans les métiers du bâtiment (maçonnerie, plafonnage, carrelage, toiture, menuiserie, peinture, électricité et chauffage).

Pour rappel, l’ASBL CVM est active depuis 20 ans et a pour objectif la réhabilitation d’un ancien site industriel logé au cœur du Val de Sambre, à proximité directe de Charleroi et de Namur, afin d’en faire un lieu dédié à l’économie sociale. Les Compagnons Dépanneurs, Brillo, Groupe Animation de la Basse Sambre, Quelque Chose À Faire, Rébbus, Syneco, Mirena et Job’In : sept ASBL et 1une coopérative sont actuellement présentes sur le site et participent à sa gestion.

L'économie sociale représente 12% de l'emploi total en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale (chiffres de 2018). Contre Vents et Marées fait partie de ces quelques lieux novateurs qui sont aujourd’hui dédiés au soutien et au développement de l’entrepreneuriat social.