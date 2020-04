L'école Saint-François Xavier invite les namurois à regarder la télé et les Vedrinois à sortir faire coucou entre 15h45 et 17h30 ce lundi

Vedrin montre son soutien aux soignants en cette période de crise. Et plutpôt deux fois qu'une.

"Si vous avez l’occasion de regarder RTL Tvi ce lundi , alors entre 16h45 et 17h 30 , vous pourrez voir l’hélicoptère de RTL tvi passer au-dessus de Vedrin et de notre charmante école", informe l'école Saint-François Xavier. "Il y aura une surprise dans cette école pourtant déserte mais bien décorée. Vous pouvez également faire des coucous de vos jardins respectifs pour ceux qui sont aux alentours."

Parallèlement, les Vedrinois ont répondu présents en masse pour un petit geste pour apporter un peu de douceur au sein des maisons de repos pour le personnel et les résidents.

"On a proposé de récolter d'ici dimanche des dessins d'enfants du village pour nos deux maisons de repos de Vedrin. L'idée est de faire une longue guirlande qu'on déposerait avec quelques œufs de Pâques pour les soutenir et les remercier". Des boîtes ont recueilli ces attentions dans les quartier Rond chêne, des Comognes et au centre du village près de la place de Longuenesse).