L’été passé, la commune de Profondeville mettait en place une signalétique répertoriant une dizaine de côtes et un secteur pavé pour les amateurs de grimpette et de maillot à pois ! C’est à présent un projet d’ampleur qui voit le jour puisque le collectif « 1000 bornes Profondeville» qui, à l’initiative de l’Echevin des Sports, Jean-Sébastien DETRY, réunit plusieurs passionnés du 2 roues, a créé plus de 40 parcours pour vélos de route et VTT au départ des 6 villages de l’entité.

Ces itinéraires prennent la forme de boucles de différentes distances et difficultés allant de 10 km (famille) à 145 km (pour sportifs avérés). Au total, près de 2.400 km d’itinéraires bucoliques sillonnant nos jolies contrées sont disponibles, à raison d’environ 600 kms de VTT et 1800 kms pour le vélo de route. Ces tracés seront répertoriés prochainement au sein d’une brochure mais ils sont déjà disponibles au départ du site de la commune qui fait le lien vers la plateforme « routeyou » et qui permet d’avoir une vue détaillée sur carte, les caractéristiques et un bref descriptif des circuits mais aussi et surtout d’en télécharger gratuitement les fichiers GPS. Il suffit ensuite de charger le fichier GPS sur un navigateur pour vélo ou sur un smartphone en prenant soin d’installer une application permettant de lire un fichier GPX et vous laisser guider !

L’Echevin, amateur de la petite reine, a lui-même a participé à la confection de certains itinéraires et a testé l’ensemble de ceux-ci. L’objectif était de sortir des circuits fléchés permanents qui coûtent relativement cher au placement, à l’entretien et sont généralement limités au seul territoire communal. "Certaines boucles « cyclo » proposées par le collectif « 1000 bornes Profondeville » rayonnent largement et s’adressent à un public sportif voire très sportif : Rochefort, Givet, Chimay, Huy,… D’autres sont davantage orientées vers le grand public (avec ou sans vélo électrique) et sillonnent les entités voisines (Crupet, Maredsous, Gesves,…). Dans tous les cas, nous avons privilégié les routes peu fréquentées, les paysages attrayants et les points de curiosités de notre patrimoine. Concernant le VTT, la région ne manque pas de chemins et points de vue qui valent le détour comme l’inévitable « 7 Meuses » à Rivière mais aussi, la Couleuvrine à Profondeville, la Sibérie à Bois-de-Villers ou encore le Belvédère à Lustin. Les circuits VTT varient, quant à eux, de 10 kms à 81 kms. L’un des itinéraires « tout terrain » passe par les 6 villages avec un total de 53 kms et 948 m de dénivellation positive… C’est un parcours assez exigeant avec nénamoins la possibilité de couper court à plusieurs endroits et rejoindre le point de départ en revenant par le long de la Meuse."

Lien vers routeyou https://www.routeyou.com/user/routes/532463/1000-bornes-profondeville