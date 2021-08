Vendanges : "Tenter de sauver ce qui peut l’être" Namur Sébastien Monmart © D.R.

Pluies, inondations, périodes d’ensoleillement bien trop courtes et des températures en dessous des normales de saison, on se souviendra longtemps de cet 2021 qui a un impact sur les vignes, les vergers et même les ruchers. Au Château Bon Barron à Lustin, on estime les pertes à 50-60 % à cause de cet été pluvieux.