Frédéric a accompagné ce soir-là deux mineurs. Il pourrait passer 5 ans en prison

Le 16 février 2016 vers 2 h, les pompiers sont appelés rue du village à Mettet. A leur arrivée, la scène est apocalyptique : 3 véhicules ( une Golf, une Polo et une BMW) sont en feu et les flammes se sont communiquées à une habitation et à un hangar. Si personne n’a heureusement été blessé ce soir-là, Frédéric, né en 1976, était présent ce jeudi pour s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Namur. C’est lui qui conduisait le véhicule qui a amené sur place les 2 mineurs de 15 et 17 ans qui ont mis le feu et dont le cas relève du tribunal de la jeunesse.

A l’origine de cet incendie volontaire, on retrouve une rancœur tenace de deux frères envers un autre jeune du village. 5 ans auparavant, celui-ci, propriétaire de la Polo incendiée, a renversé en cyclomoteur et de façon accidentelle la grand-mère des deux incendiaires. Blessée, celle-ci sera hospitalisée et contractera une maladie dans les murs de l’établissement, maladie dont elle décédera. En février 2016 donc, la soirée est arrosée et les deux jeunes mettent au défi Frédéric, le compagnon de leur mère de les conduire à Mettet. « Au début, ils parlaient de juste faire brûler les pneus. J’ai été surpris quand j’ai vu qu’ils arrosaient le capot de la voiture et quand une boule de feu a surgi. » Frédéric prend alors la fuite avec les 2 mineurs. Le feu se propagera en leur absence à 2 autres véhicules, à une habitation et à un hangar.

Me Huet, avocat de la famille dont l’habitation est les 3 véhicules ont été incendiés, réclame 5000€ de dommage moral pour ses clients qui se sont retrouvés sans logement et sans voiture du jour au lendemain et pour qui la vie ressemble depuis à un parcours du combattant. Le papa s’adresse au prévenu : « Vous avez ruiné ma famille, aussi bien sur le plan matériel que moral. »

L’avocat de la compagnie d’assurance du propriétaire du hangar réclame plus de 150.000€. En médiation de dettes depuis plusieurs années, Frédéric, tout comme ceux qui étaient mineurs à l’époque et leurs parents, sont insolvables.

Le substitut Séminara réclame une peine de prison de 5 ans à l’encontre du prévenu. Me Leloup parle d’un accident de la vie au sujet des faits commis par son client. « Il s’est laissé entraîner. Il aurait dû refuser, appeler les secours et ne pas nier la première fois qu’il a été entendu. C’était jusque là quelqu’un sans histoire, un gentil qui regrette et est aujourd’hui suivi par un service de santé mentale 2 fois par semaine. » Et l’avocat de demander une mesure de sursis probatoire pour son client.

Jugement le 17 octobre.