A Namur, ils sont connus pour leurs costumes bleus, parce qu’ils se baladent avec une sorte de tirelire ou encore parce qu’ils chantent en wallon. Mais beaucoup l’ignorent, toutes les sommes récoltées par les Molons sont utilisées pour aider les nécessiteux de la région namurois : « Plaisirs et charité », comme dit leur devise.

Cette année 2020 n’est pas une année ordinaire pour nos amis les Molons, pas ou peu de festivités où se produire et où récolter de l’argent… Et pourtant, la crise sanitaire pousse aussi de plus en plus de monde dans la précarité, et les demandes d’aide affluent.

Les Echasseurs se sont donc demandé comment apporter leur aide à l’œuvre philanthropique des Molons. La décision a été prise d’organiser une vente aux enchères d’objets et d’expériences estampillées Echasseurs, via leur page Facebook «Echasseurs Namurois ». La vente se déroule du 23 au 30 décembre 2020 à minuit.

Sept lots sont mis aux enchères : une échasse mélan, une échasse avresse, deux livres dédicacés, vivre le dimanche de l’Echasse d’or avec les échasseurs (pour 4 personnes), une visite guidée de Namur sur les traces des échasseurs, une prestation privée de 4 échasseurs et un repas pour 2 personnes, tout compris, dans un restaurant tenu par une famille d’échasseurs.