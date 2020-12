Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de 4 ans de prison et des confiscations par équivalent pour plus de 9000 euros à l’encontre d’un dealer néerlandais également accusé de faire partie d’une association de malfaiteurs.

Né en 2001, le prévenu a vendu de l’héroïne à Namur entre le 4 et le 12 août derniers. Il a été interpellé en flagrant délit lors d’un deal réunissant 5 personnes et en possession de 25 billes d’héroïne dissimulées dans son slip et dans les poches de son pantalon. Il faisait partie d’une association de malfaiteurs néerlandaise qui recrute des jeunes et les envoie vendre des stupéfiants à Namur. Le jeune homme était rétribué 100 euros par jour pour opérer de la sorte. Interrogé par le tribunal, le prévenu déclarait : "Oui, j’ai vendu, mais je n’ai presque rien gagné. J’avais besoin d’argent et j’ai pris une bête décision."

Le conseil du prévenu a estimé que la peine requise et les confiscations demandées étaient trop élevées. "Ces sanctions seront peu productives, ce n’est pas comme cela que l’on stoppera les agissements de cette organisation criminelle". Son client n’ayant pas d’antécédents connus en Belgique, la suspension du prononcé pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée est plaidée.

Jugement le 14 janvier.

JVE