Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel jusqu’à 3 ans de prison à l’encontre de trois prévenus accusés d’avoir vendu de la cocaïne, d’avoir détenu des armes et d’être en séjour illégal sur le territoire belge.

Les faits ont été commis à Namur entre le 1er juin 2021 et le 25 octobre de la même année. Les prévenus, qui vivaient dans la précarité dans un squat, affirment qu’ils consommaient tous les substances et partageaient celles-ci avec des proches mais nient en avoir vendu. Lors de leur interpellation le 26 octobre dans le cadre d’un règlement de comptes, un des prévenus était en possession d’un couteau à lame rétractable et d’une machette, alors qu’un autre détenait un pistolet à air comprimé. Deux des prévenus étaient par ailleurs en séjour illégal.

Le substitut Marganne, évoquant une filière tunisienne de vente de stupéfiants active dans la capitale wallonne, requiert 3 ans de prison contre les deux prévenus impliqués dans le trafic de cocaïne. Six mois supplémentaires sont requis contre celui qui portait les armes blanches et 3 mois sont réclamés contre le détenteur du pistolet. 3 mois supplémentaires sont requis contre les deux prévenus en séjour illégal.

Des peines assorties de sursis pour ce qui excède la détention préventive effectuée sont requises par les avocats des 3 hommes, détenus depuis 6 mois et demi.

Jugement le 12 mai