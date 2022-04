Marraine des soins palliatifs depuis 2019, Véronique Gallo continue de soutenir la plate-forme de concertation des soins palliatifs de la province de Luxembourg. Le but de cette représentation est de sensibiliser le grand public aux soins palliatifs.

Le pitch du spectacle ? "Que se passe-t-il quand les enfants grandissent et que l’on pense tout maîtriser ? On apprend encore et encore de nos erreurs de femme et de mère, on se remet en question, on tente de faire taire nos petites voix négatives et on va vers la vie ! Avec humour et émotion, Véronique Gallo va décortiquer la quarantaine au féminin !"

Réservations :

En ligne : https://www.theatredenamur.be/veronique-gallo-femme-de-vie/

Par téléphone : 081/226.026