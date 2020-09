Vésale Pharma est une société wallonne basée à Eghezée et active dans la recherche et le développement de solutions microbiotiques de pointe. Ses produits sont depuis ce jour accessibles en ligne en Chine via la plateforme T Mall mise en place par son partenaire Atlas Hiseas (https://atlashiseasbelgiumbjp.tmall.hk/)

« La promotion de nos produits en ligne est une étape importante dans notre développement international mais elle apparaît aujourd'hui aussi stratégiquement nécessaire au vu des circonstances. Le partenariat que nous avons conclu le 24 juillet dernier* avec Atlas Hiseas entre à présent dans sa phase concrète, ce qui est particulièrement de bonne augure dans une période où plus que jamais la prévention en vue de préserver l'immunité et la santé s'avère essentielle", affirme Jehan Liénart, CEO de Vésale Pharma

« Les données scientifiques actuelles et les études dont nous disposons permettent en effet de penser que la prise des probiotiques peut, d'une part, renforcer l'immunité de tout un chacun et, d'autre part, concourir à la prévention de diverses infections virales et/ou bactériennes", confirme quant à lui, le Dr Karl Richir, Directeur médical chez Vésale Pharma.

huit produits

Pour rappel, le partenariat de distribution signé avec Atlas Hiseas, d'un montant de quelque 8 Millions d'Euros sur cinq ans, porte sur la distribution sur le marché chinois (Hong-Kong et Macau compris), dede la gamme des solutions probiotiques de Vésale Pharma. Atlas Hiseas compte réaliser par le biais de sa plateforme e-commerce dédiée un chiffre d'affaires de plus de 3,7M€ sur les deux ans et demi qui viennent, un montant qui devrait atteindre quelque 8.7M€ d'ici 2024.