Le contrat s'élève à plus de huit millions d'euros sur une durée de cinq ans. Vésale avait déjà signé deux contrats de distribution avec d'importants groupes pharmaceutiques chinois en novembre dernier.

"Si, à la sortie du confinement en juin, nos ventes belges et internationales ont bel et bien repris, la pandémie nous a néanmoins confortés dans notre réflexion et notre volonté d'établir des partenariats stratégiques durables qui nous permettent de distribuer nos produits dans le monde par le biais de plateformes d'e-commerce structurées et dédiées", explique Jehan Liénart, fondateur et CEO de la société namuroise.

Atlas Hiseas est un groupe sino-européen basé en Belgique qui a pour objet de faciliter les relations économiques et culturelles entre la Chine et l'Europe en général.

Le contrat porte sur la distribution sur le marché chinois de huit produits de la gamme des solutions probiotiques de Vésale Pharma.

L'entreprise Vésale Pharma est basée à Noville s/Mehaigne, Eghezée. Elle occupe actuellement quelque 46 personnes. Pionnière dans le domaine des recherches et innovations en matière de probiotiques, la société consacre chaque année plus de 23% de son chiffre d’affaires à la R&D. Créée en 1997 et active d’abord dans le secteur de la délégation médicale, la société namuroise a réorienté ses activités vers la recherche et le développement de solutions probiotiques innovantes en 2008. Vendant aujourd’hui ses produits dans une vingtaine de pays au monde, Vésale Pharma est titulaire de 8 brevets de portée mondiale.