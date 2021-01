Le tribunal de Namur a prononcé lundi une peine de prison de 12 mois à l’encontre d’un auteur de violences conjugales. Dans ce dossier, celui-ci avait été victime d’une tentative d’homicide de la part de son ex-compagne, qui a été acquittée.

La tentative d’homicide a été commise le 20 août 2016 à Namur. La prévenue a porté à son ex-compagnon deux coups de couteau au niveau du thorax. L'un a touché un poumon, l'autre était proche du cœur. "Un tiers du poumon était gorgé de sang. Ses jours étaient en danger", indiquait le parquet de Namur lors de l’audience du 30 novembre, estimant qu'il n'y avait pas de légitime défense. "L'arme utilisée, la force des coups et leur nombre ainsi que la zone visée ne laissent pas place au doute. Il y avait d'autres alternatives, dont une série d'aides qu'elle a repoussées." Le parquet estimait néanmoins que l'excuse de provocation devait être retenue.

La défense, elle, plaidait l'acquittement sur base de la légitime défense. "Cela faisait un an qu'elle était victime de violences répétées. Il y a eu ce geste de défense mais avant cela, il y a eu de nombreux coups et appels à l'aide." La veille des faits, la prévenue avait quitté son domicile à plusieurs reprises car son compagnon était agressif. "Lorsqu'elle est revenue pour la troisième fois, elle a reçu un coup de barre de fer et des gifles. Elle s'est réfugiée dans un café où elle a pu prévenir la police, monsieur lui avait volé son gsm. Elle est rentrée chez elle après avoir fait constater ses blessures. Son compagnon, qui lui avait volé sa télé et autres matériels et qui avait retourné tout son appartement, a pu être mis dehors grâce à un voisin. Mais le lendemain à son réveil, il était présent dans le fauteuil", précisait la défense. L'homme se serait encore montré violent.