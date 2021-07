Dominick Christoffels, 35 ans, de Namur, François-Xavier Barcena, 41 ans, d'Andenne, et Laurent Katz, 33 ans, deGembloux, ont remporté la victoire en finale du championnat de France de dégustation organisée par la Revue du vin de France. La finale s’est déroulée près de Carcassonne, au sein du château de Pennautier, ce samedi 03 juillet.

Laurent Katz explique : "Cette finale rassemblait les 30 meilleures équipes de dégusteurs de France, dont 5 équipes belges et 1 équipe luxembourgeoise. Etaient présents les doubles champions du monde en titre (français), les anciens champions du monde et d’Europe belges. Le but d’un tel concours est de retrouver à l’aveugle (ou de se rapprocher le plus) un total de 12 vins (Cépage dominant, appellation, millésime, domaine et cuvée). La finale du championnat est divisée en 2 phases. 8 vins sont servis dans un premier temps. Ensuite, les 6 meilleures équipes (4 belges et 2 françaises, cette année), après correction, se retrouvent dans une finale où sont servis 4 vins supplémentaires. A l’issue des douze vins, et c’est une première, il y avait égalité parfaite entre 2 équipes (une équipe Française et la nôtre). Un treizième vin a donc été servi pour départager les deux équipes. A ce jeu-là, nous avons eu les nerfs plus solides que l’équipe française et proposé une réponse assez proche de la solution. Ce qui nous a offert le titre. Ce titre nous permet d’aussi représenter la Belgique lors de la prochaine édition du championnat du monde qui aura lieu au palais des Papes à Avignon en octobre prochain."

Depuis l’organisation de ce concours en 2003 c’est seulement la torisième fois que la Belgique remporte ce titre.