La « Villa Legrand » fut le lieu de vie du dessinateur, peintre et poète Jean Legrand jusqu’à son décès en 2002. Cet artiste a notamment donné vie aux personnages D’Joseph et Francwès qui font partie de l’histoire namuroise.

Depuis une quinzaine d’années, plusieurs développements immobiliers ont été évoqués, sans qu’aucun ne puisse aboutir.

Suite à un concours d’architecture, un nouveau projet a vu le jour et a été approuvé par le Collège communal. Il a délivré un permis d’urbanisme le 24 mai 2018 autorisant la démolition et la reconstruction à l’identique de la Villa. Deux volumes latéraux seront également construits. Les travaux ont débuté cette semaine. Au total, ce sont 19 appartements et 2 bureaux qui vont sortir de terre sur cette propriété de 27 ares d’ici fin 20222.