La cellule de crise s’est à nouveau réunie ce lundi matin sous l’égide du bourgmestre pour faire le point sur les actions en cours et à envisager en complément, suite aux inondations qui ont touché Namur ce samedi 24 juillet.

La ville indique : "Au vu des prévisions météorologiques pour ce lundi et ce mardi, même si le ciel a été clément ce dimanche, le Bourgmestre Maxime Prévot a décidé de maintenir active la phase communale du plan d’urgence déclenchée dès vendredi. Les différents acteurs du plan d’urgence communal (police et pompiers mais également les différents services communaux : voirie, propreté, cohésion sociale, CPAS, etc.) restent donc totalement mobilisés pour gérer les conséquences des inondations et les demandes spécifiques qui sont formulées par les divers citoyens impactés. Des équipes d’assistantes psycho-sociales de la Ville de Namur, du CPAS et de la Police Namur Capitale vont dès ce lundi aller au contact de la population, en démarrant par les quartiers de Bomel, de Vedrin et de Saint-Servais, afin de récolter les demandes d’aides sur les plans social, technique et alimentaire et procurer les informations utiles à l’après inondations."

Les balayeuses poursuivent le travail de nettoyage des voiries sur tout le territoire. De nombreux avaloirs continuent d’être curés par les équipes de la Ville et de la Région. 19.149 avaloirs sont présents sur le territoire et donc tous ne sauront pas être faits en une poignée de jours, mais les zones les plus critiques sont traitées prioritairement. Le Département du Cadre de Vie rappelle que tous les avaloirs du territoire communal sont nettoyés 3 à 4 fois par an (quand l’accès n’est pas empêché par des véhicules garés, etc). Ceux des zones impactés la semaine dernière avaient par ailleurs tous été curés. Les pompiers renforceront le dispositif dans les zones les plus sensibles, avec un matériel plus puissant afin de dissoudre des éventuels bouchons créés par des boues solidifiées.

A la demande de la Ville de Namur, des équipes du SPW sont à pied d’œuvre pour curer les avaloirs et nettoyer les routes régionales sur le territoire communal.

Des dépôts de sacs de sable seront à nouveau opérés dans l’après-midi dans trois nouveaux endroits du territoire avec de réaliser une démarche de proximité avec les sinistrés : au Parking de la piscine à Saint-Servais vers 13h, rue du Centre (près de l’Eglise) à Saint-Marc vers 14h30 et rue du Trou du loup à Daussoulx / Heure approximative, vers 16h. La distribution de sacs de sable se poursuivra toute la journée à la Caserne de la Zone Nage à Jambes.

De nombreux containers sont disponibles dans les zones les plus touchées. Pour maximiser les aides, outre les containers de la Ville, il a été fait appel à des containers du secteur privé, de la Protection civile, de la Défense et de particuliers. Il n’est cependant pas possible d’en mettre à disposition dans toutes les rues de Namur, pour des questions de capacité. Les personnes qui auraient le besoin d’une aide pour l’évacuation de déchets peuvent toujours contacter le service Propreté publique, qui essayera d’apporter son soutien de manière plus locale : proprete.publique@ville.namur.be ou 0800 99 899

Pour contacter les services de secours : 112 pour toute intervention urgente, 1722 pour toute intervention non-urgente (ou via le site www.1722.be). Numéro gratuit 1771 : pour toute question concernant les dégâts et les démarches à entreprendre suite à l'inondation de votre habitation. Ce numéro est également mis en place pour apporter un soutien psychologique. Ce numéro est accessible de 9 à 18h, gratuitement.

Pour contacter les services communaux :

· inondations@namur.be ou le 0477 81 20 44 pour un soutien psychologique, social ou administratif

· 0800 12 420 : DUS, Dispositif d’urgence sociale (24h/24)

· inondations@cpasnamur.be: pour proposer de l’aide bénévolement

· proprete.publique@ville.namur.be ou 0800 99 899 : pour solliciter le curage d’un avaloir bouché ou une aide pour l’évacuation de déchets

· voirie.technique@ville.namur.be / 081/ 24 86 54 : pour signaler des gravats sur la voie publique

Si vous êtes confrontés à des soucis au niveau de la distribution de l’eau ou d’électricité :

- SWDE : 087 / 87 87 87 (https://www.swde.be/fr/actualites/dans-votre-commune/dans-votre-commun)

- ORES : 078/ 78 78 00 pour signaler toute interruption sur le réseau électrique (https://www.ores.be/intemperies-informations)