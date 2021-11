La victime a été séquestrée. Parmi les auteurs, l'un faisait partie d'une bande urbaine namuroise, un autre bénéficie de l'immunité diplomatique.

Les faits ont eu lieu en mars 2016. Un traquenard a été tendu à une jeune fille, née en 2000. Lorsqu’elle a pénétré dans l’appartement où elle avait été invitée à se rendre, elle y a été enfermée en compagnie de plusieurs majeurs et d’un mineur, qui n’était pas présent devant le tribunal ce jeudi. Ce dernier l’a forcée à lui faire une fellation dans la salle de bains, elle a subi des attentats à la pudeur de la part des autres, certains ont écrit sur son corps alors qu’elle était nue, lui ont claqué les fesses et la poitrine, son GSM lui a été volé. La scène a été filmée et photographiée par le mineur. Parmi les personnes présentes ce jour-là, 2 autres majeurs détenus pour des vols avec violence comparaîtront le 10 février, un autre est décédé et le dernier bénéficie d’une immunité diplomatique.