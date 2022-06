Dans ce couple, coups, menaces et harcèlement sur fond d’alcool faisaient partie du quotidien.

Coups, menaces, harcèlement faisaient partie du quotidien de deux Jambois, dans lequel l’alcool tenait aussi une grande place jusqu’il y a peu.

Des faits de violence conjugale datant de 2017 étaient notamment reprochés au prévenu. Sa belle-fille a également reçu des coups.

Sa compagne était accusée de faits similaires. En 2019, elle lui a donné des coups de couteau. "C’est un accident, je m’ouvrais les veines avec un tesson, il a voulu me désarmer et s’est blessé." La même prévenue est accusée d’avoir mordu un policier… après lui avoir lancé ses bottes au visage. Ce jour-là, les deux protagonistes se battaient et le Groupe d’Interventions Spéciales avait dû intervenir.

"Les couples d’alcooliques violents sont un peu la bête noire du parquet car en cas de dérapage, à cause du coup de trop, des homicides peuvent survenir", indiquait le parquet de Namur.

Ce lundi matin, le tribunal correctionnel de Namur a condamné le prévenu à deux ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Il se trouvait en état de récidive légale. Sa compagne a, elle, écopé de 12 mois avec sursis probatoire.