Harcèlement, menaces et coups. Une jeune fille d’une vingtaine d’années a déjà déposé 19 plaintes, depuis 2013, à l’encontre de son ancien compagnon. Selon le parquet de Namur et la défense, un problème existe des deux côtés. "Ils se sont connus très jeunes, ils n’avaient même pas 20 ans. Il y a de la jalousie maladive et une peur de l’abandon de chaque côté. À chaque séparation, monsieur fait du chantage affectif et est violent tant en paroles qu’en menaces. En 2015, une médiation a été mise en place pour éviter les poursuites pénales mais il y a mis fin quand elle est revenue vers lui. Elle revient toujours", dit le ministère public.

La maman, qui encourageait sa fille à mettre fin à cette relation, a également été harcelée et menacée. À quatre reprises, en 2018 et 2019, il a levé la main sur elle. Comme cette fois où il l’a giflée en la croisant dans une boîte de nuit namuroise. La défense a précisé qu’il a d’abord reçu deux gifles. "Je reconnais les faits mais depuis 2020, il n’y a plus rien eu. Chacun fait sa route", a expliqué le prévenu.

La partie civile a néanmoins indiqué que le prévenu a encore envoyé des messages en septembre, octobre et novembre 2021. Deux nouvelles plaintes ont été déposées. Ce que conteste la défense rappelant une nouvelle fois le fonctionnement de ces deux personnes. Jugement le 20 décembre.