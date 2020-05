La victime a souffert d’une incapacité de travail de 16 jours après cette scène.

Une violente dispute a éclaté entre Jules et Marie le 5 mars 2017. La victime s’en sortira avec l’oeil tuméfié, et avec une incapacité de travail de près de 16 jours. Les circonstances exactes, près de 4 ans après les faits, les 2 protagonistes ne s’en souviennent plus exactement. « Marie est venue chez moi, il y a eu une bousculade, à un moment, elle a pris un marteau et je l’ai collée au mur. Elle s’est sauvée, elle a trébuché dans des plaques qui jonchaient le sol et s’est cognée contre le coin d’une armoire. Nous étions ensemble depuis 13 ans et demi. Je voulais voir son GSM car j’avais des soupçons de tromperie. »

Marie ne réclame qu’un euro à titre provisionnel à son ex-compagnon. Elle évoque une grande agitation ce jour-là et un désaccord quant à la chronologie des faits.

Le substitut Mascart requiert une suspension probatoire du prononcé de la condamnation. Elle évoque le comportement du prévenu : « Il s’agit de quelqu’un de sanguin, impulsif et jaloux, il voulait contrôler sa compagne, fouiller son téléphone. »

Jugement le 29 juin