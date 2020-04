Questionné au sujet d'une éventuelle hausse du nombre de violences intrafamiliales sur le territoire de l'arrondissement de Namur, le procureur du Roi Vincent Macq nous déclare ceci : "Le nombre de plaintes n'est pas en hausse à ce stade. Il évoluera peut-être après le confinement. La situation est complexe : il est plus compliqué en cette période pour une victime d'appeler la police ou un service d'écoute ou d'aller déposer plainte à la police étant donné qu'elle est censée vivre en permanence avec celui qui est peut-être son boureau."

A Namur comme ailleurs en Belgique, les services communaux et les associations partagent cette inquiétude : le fait d’être confiné augmente le risque de violences au sein des couples et des familles. Les appels aux organismes d’aide révèlent une certaine augmentation de la tension. Or, les structures d'accueil habituelles pour femmes sont saturées et les mesures actuelles ne permettent pas d'envisager que des places se libèrent prochainement.

"Pour protéger au mieux les victimes, un lieu d'hébergement ouvre ses portes à Namur, dès aujourd'hui et pour toute la période de confinement" annonce ce mercredi Philippe Noël, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale. D'une capacité maximale de 25 places, cet abri est ouvert aux personnes résidant à Namur. Elles peuvent être accompagnées de leurs enfants. Tout a été mis en place pour y permettre le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale. L'encadrement est assuré par du personnel de la Ville et des organisations partenaires, sous la coordination du Service de Cohésion sociale. Une présence y est organisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'accompagnement psycho-social y sera effectué, sur place ou par téléphone, par les différents partenaires.

En parallèle, le service de Cohésion sociale de la Ville de Namur a récemment augmenté sa capacité de réponse. Il peut être contacté : - Par téléphone : 081 24 60 38 et 081 24 64 45 du lundi au vendredi de 8h à 16h - Par whatsapp : 0479 99 59 96 - Par Facebook et Messenger : d'une rive à l'autre - loveisrespect - Par e-mail : dunerivealautre@ville.namur.be

Si vous êtes concernée ou concerné, il existe de l’aide. Faites appel aux ressources disponibles à Namur:  Service de Cohésion sociale : voir coordonnées ci-dessous  Dispositif d'urgence sociale : 0800 124 20 (24h/24)  Les Trois Portes : 081 23 11 27 (24h/24)  Ça vaut pas l'coup : 081 77 71 62 (8h30 à 17h)  Écoute violences conjugales : 0800 30 030 (24h/24)  Police : 101 ou 112 (urgences), 081 24 66 11 (questions non urgentes)