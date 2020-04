L'auteur s'est rendu lui-même à la police

Un dossier de violences intrafamiliales a été mis à l’instruction dans l'Entre-Sambre-et-Meuse.

Une rupture est survenue en début de semaine et depuis, une montée en puissance de violence est survenue : harcèlement, poursuite en voiture, etc. L'auteur a été arrêté par la police de Namur et privé de liberté quand il s’est spontanément présenté au poste parce qu’il se savait recherché… pour d’autres faits.