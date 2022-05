Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé lundi une peine de prison de 10 mois et une amende de 100 euros à l’encontre d’un homme poursuivi pour avoir porté des coups à sa mère et à deux de ses compagnes, entre 2018 et 2021 à Belgrade.

La justice a ouvert ce dossier à la suite d’une dénonciation du médecin traitant de la maman (née en 1949) du prévenu. "Monsieur avait l’habitude de passer ses week-ends chez elle. Elle a expliqué qu’il lui avait tiré les cheveux et mis "deux patates" à l’arrière du crâne, le 2 avril 2021. Selon elle, c’était la première fois que cela se produisait", a indiqué le parquet de Namur.

À l’occasion de cette dénonciation, le ministère public a vérifié si d’autres faits du genre avaient été commis par le prévenu. C’était bien le cas. Deux ex-compagnes s’étaient déjà manifestées pour des violences conjugales.