La police est intervenue ce samedi matin dans un café de Faulx-les-Tombes (Gesves) à la demande d’une personne affirmant avoir été agressée.

Les faits se seraient déroulés probablement entre 4 et 5 h du matin et la victime a été emmenée en ambulance à 6h15. Elle souffrait de contusions multiples au visage mais il faudra attendre qu’elle ait été examinée par un médecin pour mesurer l’ampleur des dégâts. Pour le Parquet, il y aurait au moins une incapacité de travail. Le Substitut de permanence rapporte que cinq personnes étaient encore présentes à l’heure des faits dans l’établissement. Les cinq personnes habitent la localité et se connaissent. La victime aurait, selon elle, voulu offrir le dernier verre. Le patron et une autre personne avaient décidé d’aller en griller une avant de servir la bière, laissant la victime et deux autres personnes à l’intérieur du café. A un moment donné, ils ont entendu des bruits suspects à l’intérieur du café. Ils sont rentrés et seule, la victime gisait au sol, ensanglantée. A l’audition de cette version, les policiers sont très circonspects. C’est pourquoi il a été décidé d’interpeller et d’interroger les personnes présentes sur place.